Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagmittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 107,30 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 107,30 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 106,40 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 109,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.227 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.05.2025 bei 110,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Am 20.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 38,58 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,43 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,32 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 105,00 EUR für die Scout24-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Scout24.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,27 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie trotzdem leichter: Scout24 bestätigt Ausblick nach gutem Jahresauftakt

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Scout24-Aktie: Experten empfehlen Scout24 im April mehrheitlich zum Kauf