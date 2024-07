Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 72,60 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 0,3 Prozent auf 72,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 72,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 72,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.093 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 23.05.2024 markierte das Papier bei 73,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 1,17 Prozent wieder erreichen. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 23,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,27 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 78,73 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Scout24-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 07.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,84 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Gewinne im MDAX

Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Verluste in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich