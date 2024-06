Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit Kursabschlägen

Blick auf Scout24-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 70,85 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 70,85 EUR. Bei 70,85 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 71,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 18.785 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 3,67 Prozent Luft nach oben. Bei 53,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 32,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,28 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 78,73 EUR.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

