Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochvormittag fester

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Scout24. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 69,15 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 09:00 Uhr 0,2 Prozent. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,15 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 225 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,15 EUR) erklomm das Papier am 22.07.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,23 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 55,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 20,17 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,24 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 79,79 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen

MDAX aktuell: MDAX letztendlich im Minus