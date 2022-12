Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Scout24 51,46 EUR

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 1,0 Prozent auf 51,46 EUR nach. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,30 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.524 Scout24-Aktien.

Bei einem Wert von 63,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,58 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2022 bei 46,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 9,72 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,51 EUR je Scout24-Aktie aus.

Am 03.11.2022 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 114,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 97,50 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 28.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 27.03.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 1,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

