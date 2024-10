Kursentwicklung

Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

15.10.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Scout24 zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 80,15 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 80,15 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 80,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 30.954 Scout24-Aktien umgesetzt. Am 15.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 80,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 55,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 31,13 Prozent wieder erreichen. Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 79,49 EUR. Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden. Am 31.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren. Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2024 2,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie Verluste in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag KW 41: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus

