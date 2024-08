Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Freitagnachmittag nach

Blick auf Scout24-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Scout24. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,5 Prozent auf 66,60 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 66,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 66,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 109.395 Scout24-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,15 EUR) erklomm das Papier am 22.07.2024. Mit einem Zuwachs von 11,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 55,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 20,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,24 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 79,39 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Scout24 am 31.10.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 3,90 EUR je Scout24-Aktie.

