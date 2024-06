Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag leichter

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 69,45 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 69,45 EUR. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 69,30 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.414 Scout24-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.05.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 5,45 Prozent niedriger. Am 11.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,28 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,28 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,73 EUR.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Am 07.08.2025 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,85 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

