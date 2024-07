Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Mittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 72,90 EUR.

Um 11:36 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 72,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 73,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,50 EUR. Zuletzt wechselten 4.658 Scout24-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.05.2024 auf bis zu 73,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,75 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,20 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 32,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,27 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,73 EUR je Scout24-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

