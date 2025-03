Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochmittag im Minusbereich

Kursverlauf

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 97,85 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 11:45 Uhr ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 97,85 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 97,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 98,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 7.541 Stück.

Bei einem Wert von 102,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 4,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.04.2024 bei 64,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 34,13 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,20 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 91,81 EUR.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR im Vorjahresquartal. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Scout24 am 06.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,30 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsende

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag