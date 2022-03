Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 ins Plus

Aktien in diesem Artikel Scout24 52,68 EUR

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 52,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 53,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,22 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.467 Scout24-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.08.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2022 bei 46,90 EUR.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,23 EUR. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,03 EUR je Scout24-Aktie.

Scout24 betreibt ImmoScout24, eine digitale Anzeigenplattformen für den Immobilienmarkt. Laut eigenen Angaben ist ImmobilienScout24 die führende Plattform für digitale Immobilienanzeigen in Deutschland. Neben Gesuchen und Angeboten bietet sie auch Ratgeber, Tipps oder Analyse-Tools für (Ver-)Mieter. Im Frühjahr 2020 wurde der Verkauf von AutoScout24, FinanceScout24 und Finanzcheck an Hellman & Friedman vollzogen.

