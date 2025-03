Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagnachmittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 96,85 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 96,85 EUR. Die Scout24-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 96,05 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 96,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 189.319 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 102,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 5,94 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 20.04.2024 Kursverluste bis auf 64,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,45 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,20 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 91,81 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Scout24 am 06.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

