Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittag tiefer

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 67,00 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:41 Uhr 0,3 Prozent auf 67,00 EUR. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 66,75 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.674 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,15 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 10,67 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 55,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,61 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,39 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 31.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,71 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

