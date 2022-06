Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Scout24 50,74 EUR

Um 22.06.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 50,82 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 50,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 78.301 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 73,36 EUR erreichte der Titel am 06.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 30,73 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,90 EUR am 24.02.2022. Mit Abgaben von 8,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 70,06 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 03.05.2022. Es stand ein EPS von 0,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 107,90 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 93,77 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 09.08.2023 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,05 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

