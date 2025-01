Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Die Aktie von Scout24 hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 92,75 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 92,75 EUR. Bei 93,55 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 92,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.639 Scout24-Aktien.

Am 23.01.2025 markierte das Papier bei 93,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 61,76 EUR fiel das Papier am 09.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,34 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.02.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 03.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2024 2,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

