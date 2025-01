Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Vormittag fester

So entwickelt sich Scout24

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 93,10 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 93,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 93,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.974 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 0,48 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 09.02.2024 Kursverluste bis auf 61,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,34 EUR je Scout24-Aktie an.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 03.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

