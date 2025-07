Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 121,20 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 121,20 EUR zu. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 121,20 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 121,00 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.334 Stück gehandelt.

Am 14.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 0,91 Prozent zulegen. Am 20.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,90 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 45,63 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,43 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 112,03 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,73 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

