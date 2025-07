Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Dienstagnachmittag ab

Scout24 im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 119,30 EUR ab.

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 119,30 EUR nach. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 118,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 119,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 18.280 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 14.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 2,51 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 44,76 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,43 EUR aus. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 112,03 EUR.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 06.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

