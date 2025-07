Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Donnerstagvormittag um Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 121,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 121,80 EUR bewegte sich die Scout24-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 122,00 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 121,30 EUR. Bei 121,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.136 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 122,30 EUR erreichte der Titel am 14.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.08.2024 (65,90 EUR). Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 84,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,43 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 112,03 EUR je Scout24-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

