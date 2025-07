Scout24 Aktie News: Scout24 schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 122,20 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 122,20 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 122,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 121,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.115 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 122,50 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 0,25 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Mit Abgaben von 46,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,43 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 112,03 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,73 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 06.08.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,29 EUR je Aktie.

