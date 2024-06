Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 71,05 EUR.

Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:04 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 71,05 EUR. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 71,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 71,10 EUR. Zuletzt wechselten 444 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 23.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,45 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,28 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,27 EUR je Scout24-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,73 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte Scout24 die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,84 EUR je Scout24-Aktie.

