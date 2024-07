Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochvormittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 72,10 EUR.

Die Scout24-Aktie musste um 09:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 72,10 EUR abwärts. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,10 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 718 Scout24-Aktien.

Am 22.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 2,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,44 Prozent.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,27 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 78,73 EUR je Scout24-Aktie aus.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,84 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

