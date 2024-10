Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag nahe Vortagesniveau

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 80,40 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:04 Uhr bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 80,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 80,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 80,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 978 Scout24-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2024 auf bis zu 81,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 1,87 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,20 EUR am 01.11.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,24 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,49 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2024 erfolgen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2024 2,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

