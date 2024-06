Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 71,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 71,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 71,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.596 Scout24-Aktien.

Bei einem Wert von 73,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.05.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,16 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,90 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,27 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 78,73 EUR an.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 07.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,84 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen