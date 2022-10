Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Scout24 51,62 EUR

Das Papier von Scout24 befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 52,12 EUR ab. Die Scout24-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,30 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.154 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,02 EUR an. 21,05 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2022 bei 46,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,13 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 68,18 EUR an.

Scout24 gewährte am 09.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 109,70 EUR im Vergleich zu 95,90 EUR im Vorjahresquartal.

Am 03.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 08.11.2023 präsentieren.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

