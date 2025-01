Scout24 Aktie News: Scout24 macht am Donnerstagmittag Boden gut

Notierung im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 93,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,1 Prozent auf 93,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 94,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,90 EUR. Bisher wurden heute 11.532 Scout24-Aktien gehandelt.

Bei 94,00 EUR erreichte der Titel am 30.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 0,21 Prozent zulegen. Am 09.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 61,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 34,16 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 86,34 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 91,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.02.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 03.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Scout24.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

