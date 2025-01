Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 93,75 EUR abwärts.

Um 09:04 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 93,75 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 93,75 EUR aus. Bei 93,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.245 Scout24-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.01.2025 auf bis zu 94,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 0,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,76 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 34,12 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,22 EUR je Scout24-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,34 EUR je Scout24-Aktie an.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,50 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.02.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 03.03.2026.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,73 EUR je Aktie.

