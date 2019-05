Reparaturbedarf? Tesla-Fahrzeuge bestellen ihre Ersatzteile jetzt selbst

In letzter Zeit mehrten sich Klagen über den Service des Elektroautobauers Tesla. Ein wiederkehrendes Problem sei insbesondere die sehr eingeschränkte Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Einige sprechen daher sogar schon von der "Servicehölle", nachdem sich das Unternehmen zuvor bereits in der "Produktionshölle" sowie der "Logistikhölle" befunden hatte.

Selbst Tesla-Chef Elon Musk bezeichnete die Ersatzteil-Versorgung des Unternehmens während der Telefonkonferenz zu den letzten Quartalszahlen als "idiotisch" und "superdämlich" und kündigte eine umfassende Service-Initiative an. Er sagte, dass "Service seine oberste Priorität" in diesem Quartal sei. Um den Problemen nun entgegenzuwirken, geht der Autobauer ungewöhnliche Wege: Wie Electrek jüngst berichtete, sollen sich Tesla-Fahrzeuge mittlerweile selber mit Reparatur- und Wartungsproblemen diagnostizieren können. Und auch Tesla hat das neue Feature inzwischen bestätigt: "Unsere Autos können bestimmte Komponenten im Auge behalten, um Sie wissen zu lassen, ob sie ausgetauscht werden müssen, und um Teile vor ihrem nächsten Serviceeinsatz zu bestellen". Das Tesla-Auto soll schließlich sogar "automatisch einen Abschleppwagen und einen Leihwagen anrufen, bevor das Fahrzeug überhaupt zum Stillstand kommt".

Konkret sieht die Selbst-Diagnose der Tesla-Fahrzeuge folgendermaßen aus: Wird ein Fehler festgestellt, erscheint auf dem Bildschirm ein Pop-Up mit der Benachrichtigung, dass die Ersatzteile bereits automatisch in das bevorzugte Service-Center geordert wurden. Bei einem Model 3 erscheint dann beispielsweise folgende Nachricht: "Ein unerwarteter Zustand wurde mit dem Power Conversion System an ihrem Model 3 festgestellt. Ein Ersatzteil wurde bereits an Ihr bevorzugtes Tesla Service Center geliefert. Bitte nutzen Sie Ihre Tesla Mobile App oder Ihr Tesla-Konto, um jetzt einen Servicetermin zu vereinbaren"

