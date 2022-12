Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag mit Abschlägen

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 1,2 Prozent auf 26,02 EUR nach. Bei 26,00 EUR markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 26,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.361 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Bei 29,19 EUR erreichte der Titel am 04.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,86 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2021 bei 18,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,22 USD, nach 1,88 USD im Jahr 2018. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,50 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 95.749,00 USD – ein Plus von 59,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shell (ex Royal Dutch Shell) 60.044,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.02.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 01.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,37 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

