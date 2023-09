Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 26,16 GBP.

Um 15:52 Uhr sprang die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 26,16 GBP zu. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,24 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,79 GBP. Zuletzt wechselten via London 3.067.887 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,24 GBP) erklomm das Papier am 21.09.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wird bei 30,02 GBP angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 100.059,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 02.11.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 31.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

