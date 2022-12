Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) reagiert am Vormittag positiv

Um 09:22 Uhr stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 27,27 EUR. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,30 EUR aus. Bei 27,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belief sich zuletzt auf 10.523 Aktien.

Am 04.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,19 EUR an. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 6,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 19,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2021). Abschläge von 42,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2018 erhielten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,88 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,22 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,50 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.10.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,53 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 95.749,00 USD gegenüber 60.044,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 01.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 5,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

