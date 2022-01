Shell (Royal Dutch Shell) (A) Aktie News: Shell (Royal Dutch Shell) (A) mit roten Vorzeichen

Die Shell (Royal Dutch Shell) (A)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 22,72 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Shell (Royal Dutch Shell) (A)-Aktie bis auf 22,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.533 Shell (Royal Dutch Shell) (A)-Aktien den Besitzer.

Am 27.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,36 EUR an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.02.2021 bei 14,82 EUR.

Experten gaben als mittleres Kursziel 22,60 GBP an. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,23 USD je Shell (Royal Dutch Shell) (A)-Aktie belaufen.

Shell plc (vormal Royal Dutch Shell) zählt zu den größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten von Mineralöl und Erdgas in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen. Die Endprodukte des Unternehmens umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten.

