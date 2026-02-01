DAX24.858 ±0,0%Est505.980 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +2,0%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.464 +1,3%Euro1,1861 -0,1%Öl67,15 -0,6%Gold4.967 +0,9%
Sicherheitsgipfel: Bahn kündigt weitere Schutzmaßnahmen an

13.02.26 12:50 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bahnchefin Evelyn Palla hat nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz neben mehr Bodycams weitere konkrete Maßnahmen zum besseren Schutz der Beschäftigten angekündigt. Unter anderem soll ein bereits vorhandener Hilferuf-Knopf weiterentwickelt werden, wie die Bahn mitteilte. Mit diesem können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gefahrensituationen schon jetzt unauffällig die Leitstelle informieren, so dass die Leitstelle Polizei oder Rettungskräfte am nächsten Bahnhof alarmieren kann.

Weiterhin setzt die Bahn den Angaben zufolge künftig auf bessere Schutzausrüstung für die eigenen Beschäftigten, mehr Verhaltens- und Deeskalationskurse sowie eine Überarbeitung der regionalen Sicherheitskonzepte.

Aktionsplan für mehr Sicherheit auf der Schiene

Die Maßnahmen sind Teil eines "Aktionsplans für mehr Sicherheit auf der Schiene", den Palla auf einem hochrangigen Treffen zum Thema Sicherheit für Bahnbeschäftigte präsentiert hat. Neben Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) kamen Vertreter aus den Ländern, von den Gewerkschaften, Branchenverbänden und Aufgabenträgern des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) im Bahntower in Berlin zusammen.

Insbesondere die Bahngewerkschaften EVG und GDL pochen seit langem auf mehr Sicherheitsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kundenkontakt./maa/DP/jha