DAX23.970 ±0,0%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.586 -1,2%Euro1,1575 +0,1%Öl64,46 +0,6%Gold4.140 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen
Bitdeer erreicht Rekord-Hashrate und treibt globale Expansion voran Bitdeer erreicht Rekord-Hashrate und treibt globale Expansion voran
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

Siebter Angriff: Ukraine beschießt Raffinerie in Saratow

11.11.25 12:46 Uhr

SARATOW/ODESSA (dpa-AFX) - Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben zum wiederholten Mal die Raffinerie der russischen Stadt Saratow an der Wolga mit Drohnen angegriffen. An der Anlage seien Explosionen und Brände zu beobachten gewesen, teilte der Generalstab in Kiew mit. Der russische Telegramkanal Astra bestätigte den Angriff, gestützt auf Videoaufnahmen aus Saratow. Es sei in diesem Jahr die siebte Attacke auf die Raffinerie gewesen, die dem von den USA sanktionierten Ölkonzern Rosneft gehört.

Wer­bung

Russische Stellen berichten von einer Verletzten

Offiziell sprach Gebietsgouverneur Roman Bussargin auf Telegram lediglich von einem Angriff auf ein ziviles Objekt in dem Stadtteil von Saratow, in dem die Raffinerie liegt. Er sprach von einer Verletzten.

Der ukrainische Generalstab nannte als weiteres Ziel die Ölverladeanlage des Hafens Feodossija auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Die Ukraine versucht in ihrem Abwehrkampf, systematisch die russische Ölindustrie zu schwächen.

Russische Treffer in Odessa

Russische Drohnenangriffe trafen in der Nacht vor allem die ukrainische Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. Nach Angaben der Gebietsverwaltung wurden Teile des Stromnetzes, Bahnanlagen und Verwaltungsgebäude beschädigt./fko/DP/jha