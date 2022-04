Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie notierte um 13:12 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 126,06 EUR zu. Bei 127,00 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 126,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 575.725 Siemens-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2022 auf bis zu 157,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 25,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 105,92 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 172,54 EUR.

Siemens veröffentlichte am 10.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,04 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,07 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,50 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2023-Bilanz auf den 01.02.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,30 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens erhält Großauftrag von Tschechischer Bahn - Siemens-Aktie leichter

Infineon-Aktie schwächer: Infineon vollzieht Chefwechsel - Ploss geht, Hanebeck rückt auf

Trading Idee: Siemens gerät unter Druck

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com