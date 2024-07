Siemens Aktie News: Siemens am Montagnachmittag gesucht

So bewegt sich Siemens

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 177,88 EUR zu.

Das Papier von Siemens konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 177,88 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 178,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 177,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 508.356 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,18 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 4,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,95 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 201,60 EUR an.

Siemens ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,31 Prozent auf 19,16 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,46 EUR je Siemens-Aktie.

