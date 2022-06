Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Kursplus

Um 02.06.2022 09:22:00 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 123,54 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 123,70 EUR an. Bei 123,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 38.510 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,96 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,79 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 105,92 EUR. Mit Abgaben von 16,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 166,15 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 12.05.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,79 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.040,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 14.665,00 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Siemens wird am 11.08.2022 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 03.08.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,16 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

