Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag gefragt

Blick auf Siemens-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 213,10 EUR.

Das Papier von Siemens konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 213,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 214,45 EUR. Bei 210,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 459.237 Siemens-Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 244,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,90 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 150,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 29,29 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,37 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 225,67 EUR.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,87 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,57 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,11 Prozent auf 19,76 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Siemens die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Talgo- und Siemens-Aktien in Grün: Flixtrain ordert 65 neue Hochgeschwindigkeitszüge