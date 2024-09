Siemens Aktie News: Siemens verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Bei der Siemens-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 170,64 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 170,64 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 171,48 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 170,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 170,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 118.195 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 188,88 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 9,66 Prozent niedriger. Bei 119,48 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 42,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2023 4,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,94 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 200,10 EUR.

Siemens gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,51 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,06 Prozent auf 18,90 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,89 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 13.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,47 EUR fest.

