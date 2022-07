Siemens Aktie News: Siemens am Montagnachmittag mit Aufschlag

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04.07.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 97,12 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 98,51 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,07 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 767.937 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 38,52 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2022 bei 95,01 EUR. Mit Abgaben von 2,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 164,62 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 12.05.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,27 EUR, nach 2,79 EUR im Vorjahresvergleich. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.040,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.665,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Siemens am 11.08.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 03.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 8,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

