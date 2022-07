Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Montagvormittag an Boden

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04.07.2022 09:22:00 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 97,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 97,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 97,07 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 75.730 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 157,96 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 38,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,01 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,57 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 164,62 EUR für die Siemens-Aktie.

Am 12.05.2022 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,79 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 17.040,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.665,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8,29 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

