So bewegt sich Siemens

Siemens Aktie News: Siemens am Montagnachmittag mit Kursplus

05.05.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Siemens zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 210,50 EUR.

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 210,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 210,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 208,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 296.428 Siemens-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. 16,32 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,42 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,35 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,20 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 224,56 EUR. Siemens ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,03 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,32 Prozent auf 18,35 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Siemens am 15.05.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 07.05.2026. Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,70 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie Siemens Energy-Aktie setzt Rally fort: Neues Rekordhoch erreicht Siemens-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 10 Jahren abgeworfen

