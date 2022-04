Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Nachmittag südwärts

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:22 Uhr verlor das Papier 4,2 Prozent auf 116,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 116,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 121,02 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 1.288.562 Aktien.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 157,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 35,12 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 105,92 EUR am 07.03.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 9,39 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 170,85 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 10.02.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,67 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,71 Prozent zurück. Hier wurden 14,07 Milliarden EUR gegenüber 16,50 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 10.02.2022 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2023 rechnen Experten am 01.02.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,25 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

