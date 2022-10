Siemens Aktie News: Siemens steigt am Donnerstagmittag

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 104,38 EUR. Bei 105,60 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 105,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 255.446 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 157,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 33,92 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 93,67 EUR. Mit Abgaben von 11,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 149,54 EUR an.

Siemens ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,06 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.085,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.867,00 EUR ausgewiesen.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.11.2022 vorlegen. Siemens dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2022 6,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

