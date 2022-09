Siemens Aktie News: Siemens verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 101,62 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 101,42 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 101,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 90.955 Siemens-Aktien.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 35,67 Prozent Luft nach oben. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,49 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 151,08 EUR.

Siemens ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,06 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,08 Prozent auf 17.867,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.085,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2022 wird am 17.11.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 09.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,59 EUR je Aktie belaufen.

