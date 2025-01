Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 195,18 EUR.

Das Papier von Siemens legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 195,18 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 195,24 EUR zu. Mit einem Wert von 193,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 276.925 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 11.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 0,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (150,68 EUR). Abschläge von 22,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,30 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 208,56 EUR.

Am 14.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.02.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 05.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,17 EUR fest.

