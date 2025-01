Siemens Aktie News: Siemens stabilisiert sich am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens. Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 193,38 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 193,38 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 195,10 EUR. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 193,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 193,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59.350 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2024 markierte das Papier bei 196,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 1,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (150,68 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,30 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 208,56 EUR.

Siemens gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,17 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 21,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 05.02.2026 dürfte Siemens die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,17 EUR je Aktie belaufen.

