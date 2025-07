Siemens Aktie News: Siemens verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 218,45 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 218,45 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 219,45 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 218,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 219,30 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.638 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR. Mit einem Zuwachs von 12,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 150,68 EUR am 06.08.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,36 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 224,80 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 19,76 Mrd. EUR gegenüber 19,16 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 07.08.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 06.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

