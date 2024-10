Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 183,36 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 183,36 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 183,46 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 180,76 EUR. Zuletzt wechselten 374.171 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 188,88 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 3,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,91 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 198,50 EUR je Siemens-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,51 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,90 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Siemens dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,58 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

