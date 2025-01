Siemens Aktie News: Siemens am Freitagvormittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 195,82 EUR.

Die Siemens-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 195,82 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 195,70 EUR. Bei 196,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 21.280 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.01.2025 markierte das Papier bei 196,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,56 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 150,68 EUR am 05.08.2024. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 29,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,30 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 208,56 EUR an.

Am 14.11.2024 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 21,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.02.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.02.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.

